О правилах дорожного движения зимой напомнили псковичам

Правила дорожной безопасности при вождении в условиях зимы повторили сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Фото: сайт главного управления МЧС России по Псковской области
Неблагоприятные погодные условия усложняют вождение автомобиля и ставят под угрозу безопасность водителя и пассажиров.
Не забывайте:
«При попадании в колею попытайся проехать так, чтобы она оказалась между колёсами машины. Не нужно хаотично крутить руль, держи его прямо, снизь скорость. Твоё благоразумие и осторожность сберегут твою жизнь и покой твоих близких!», - подытожили в ведомстве.