Общество

О правилах дорожного движения зимой напомнили псковичам

Правила дорожной безопасности при вождении в условиях зимы повторили сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.



Фото: сайт главного управления МЧС России по Псковской области

Неблагоприятные погодные условия усложняют вождение автомобиля и ставят под угрозу безопасность водителя и пассажиров.

Не забывайте:

Очистить дворники от наледи, а при налипании снега остановиться и очистить окна и зеркала;

Соблюдать скоростной режим, высокая скорость на скользкой зимней дороге чревата вылетом с трассы и опрокидыванием;

В условиях плохой видимости использовать противотуманные фары;

Не забывать про ремень безопасности;

Держать безопасную дистанцию относительно других автомобилей;

Отказаться от опасных манёвров.

«При попадании в колею попытайся проехать так, чтобы она оказалась между колёсами машины. Не нужно хаотично крутить руль, держи его прямо, снизь скорость. Твоё благоразумие и осторожность сберегут твою жизнь и покой твоих близких!», - подытожили в ведомстве.