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Общество

В Пскове начнется капитальный ремонт детсадов №54 и №13 в рамках федеральной программы

06.01.2025 14:20|ПсковКомментариев: 0

В 2025 году в Пскове стартует проект по капитальному ремонту детских садов №54 и №13. Работы будут проведены в рамках федеральной программы реновации образовательных учреждений. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Изображение: Борис Елкин / Telegram-канал

Подводя итоги в сфере образования за 2024 год в Пскове глава города отметил, что в числе главных достижений города — капитальные ремонты школ, открытие технопарков, рекордное количество медалистов и победителей олимпиад, а также успехи педагогов на федеральном уровне.

В системе образования города Пскова значительными событиями 2024 года стали капитальные ремонты школ №2 и №23. Были проведены замена кровель и инженерных сетей, ремонт спортивных залов, столовых и учебных кабинетов. Борис Елкин отметил, что часть незапланированных работ профинансирована из городского бюджета.

Важным достижением года стало открытие технопарков «Кванториум» в школах №20 и №24 для дополнительного образования.

«Для дополнительного образования в школах №20 и №24 открыты технопарки „Кванториум“. Всего же в Пскове доступно 584 программы для активных, творческих и одарённых детей», — сообщил глава города.

Не остались без внимания и достижения учеников. В 2024 году Псков показал рекордное количество 100-балльников на ЕГЭ — 24 человека. Школы выпустили 102 золотых и 53 серебряных медалиста.

Кроме того, в Пскове увеличилось количество финалистов Всероссийской олимпиады школьников. По словам главы, в 2024 году было рекордное количество финалистов Всероссийской олимпиады школьников — 9, трое из них стали призёрами. Ещё трое учащихся победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее» принёс 6 дипломов. Учащийся Лицея №4 Илья Щембелов стал серебряным призёром крупнейшего в Азии форума для юных изобретателей CASTIC. А ученик Технического лицея Тимофей Ковалёв вошёл в топ-10 лучших юных изобретателей страны.

По его словам, педагоги города также достигли высоких результатов на федеральном уровне.

«Наши педагоги достойно представили Псковскую область на федеральном уровне. Психолог детского сада №28 Нина Умнова получила специальный приз всероссийского конкурса „Педагог-психолог 2024“, а Социально-экономический лицей №21 и детский сад №22 стали лучшими инклюзивными школой и детским садом России», — заключил глава города.

Теги: #регион60 #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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