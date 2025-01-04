Общество

За пропаганду нетрадиционных отношений в России за полтора года назначили 118 штрафов

Российские суды за 2023 год и первое полугодие 2024 года назначили 188 штрафов почти на 30 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в РФ. Об этом сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде РФ.

«В 2023 году по статьям 6.21, 6.21.1 и 6.21.2 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола, пропаганда педофилии, распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол) 101 лицу назначены штрафы на общую сумму 16 млн 204 тыс. рублей, за первое полугодие 2024 года по этим статьям назначены штрафы 87 лицам на общую сумму 13,7 млн рублей», - сообщили в Судебном департаменте.

В 2023 году к административной ответственности по статьям о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии были привлечены 66 физических лиц, 14 юридических лиц и 26 должностных лиц. В первом полугодии 2024 года наказания понесли 59 граждан, 13 юридических лиц и 18 должностных лиц. За полтора года к ответственности были привлечены 12 иностранцев, которым, помимо штрафов, было назначено административное выдворение за пределы России, а семи из них — арест на срок до 15 суток. В первой половине 2024 года среди 59 привлеченных к ответственности оказалось 8 женщин, пишет ТАСС.

За этот период из наложенных штрафов было уплачено или взыскано 16 млн 425 тыс. рублей.

Сумма назначенных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, включая педофилию, сопоставима с суммами штрафов за нарушение обязательств иностранными агентами. В этот же период для иноагентов было назначено штрафов на 25 млн 813 тыс. рублей, из которых 4 млн рублей уже взысканы. Количество иноагентов, привлеченных к ответственности за полтора года, значительно выше — 471 гражданин, 70 юридических лиц и 67 должностных лиц.

Ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии была введена в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в декабре 2022 года. Ранее КоАП предусматривал наказание только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. С декабря 2024 года также добавлена ответственность за пропаганду идеологии чайлдфри, то есть отказа от деторождения.