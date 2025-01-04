Общество

Частным клиникам в РФ начнут присуждать звезды

В конце 2024 года комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству провёл «круглый стол», посвящённый проблемам защиты прав потребителей медицинских услуг, оказываемых частными клиниками. В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители общественности, а также специалисты из Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития, Роспотребнадзора и Росздравнадзора. В ходе обсуждения были выявлены негативные тенденции в данной сфере.

В Российской Федерации наблюдается увеличение количества жалоб на частные медицинские организации. За девять месяцев 2024 года число таких жалоб выросло на 15,5% и составило 13,8 тысяч. Эти данные были получены «Общественной потребительской инициативой» на основе официальной статистики, которая пока не была опубликована властями.

В основном жалобы касаются работы медицинского персонала. В России существует 73,5 тысячи частных поликлиник, в то время как государственных организаций значительно меньше — 26,3 тысячи.

Кроме того, в протоколе заседания Совета Федерации отмечается, что в третьем квартале 2024 года Росздравнадзор провёл 1,4 тысячи проверок, из которых 12% были проведены в отношении частных медицинских организаций.

Практически все проверки (93%) выявили нарушения обязательных требований со стороны негосударственных клиник. В документе также указано, что девять из десяти медицинских организаций допускают такие нарушения, пишут «Известия».

По итогам совещания Роспотребнадзору, Росздравнадзору и ОПИ было поручено разработать методику оценки частных медицинских организаций, оказывающих платные услуги. Речь идёт о создании рейтинга, аналогичного системе звёздности, применяемой в отношении гостиниц. Этот рейтинг может быть представлен в виде звёзд или буквенных обозначений, таких как А, В, С.

«Сейчас надзорные органы ограничены в своих действиях: например, из-за моратория на проверки регуляторы не могут наказывать нарушителей. Поэтому важно создать систему поощрения для клиник, которые не нарушают правил. Для корректной оценки нужна методика, которую мы сейчас и разрабатываем. В основе будет оценка соблюдения обязательных требований — наличие лицензии, раскрытие обязательной информации для потребителей, а также — анализ показателей деятельности медицинского учреждения — это оборот, штатная численность и так далее», — рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.