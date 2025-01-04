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Общество

Россиянам рассказали, как начать работу после праздников

09.01.2025 09:52|ПсковКомментариев: 0

Первые рабочие дни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями, рассказала продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина.

«Каждый переживает адаптацию по-своему: кто-то заряжен энергией и готов действовать, а кто-то сталкивается с непривычным чувством усталости и рассеянности. Здесь важно осознать - это нормально. Не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня. Постепенное вхождение в ритм, пусть и с минимальными усилиями, окажется куда эффективнее», - сказала она.

Эксперт отметила, что в этом процессе важен полноценный отдых, поэтому лучше ограничить основные возбудители нервной системы - крепкий чай и кофе, громкую музыку, жаркие споры с коллегами, потому что в возбужденном состоянии днем труднее сосредоточиться, а вечером сложнее уснуть.

Сразу после праздников Оборина посоветовала руководителям собрать неформальную планерку, где сотрудники могут поделиться впечатлениями о новогодних праздниках. Такая встреча даст выход эмоциями и послужит хорошим стартом для работы. Что касается рабочего процесса, в первые дни можно разобраться с накопившимися в конце года рутинными делами - после праздников небольшие задачи даются легче, чем глобальные планы. «Ключевым шагом в возвращении к рабочему ритму является правильное распределение приоритетов», - добавила Мария Оборина.

Кроме этого, эксперт советует не забывать заботиться со себе: например, начинать утро с полезной овсянки и пить воду в течение дня. Здоровое питание снизит нагрузку на организм, поможет улучшить сон и вернуть бодрость, пишет РИА Новости.

«Наш организм ещё не успел перестроиться после праздничных ритмов, поэтому стоит избегать резких перемен. Легкие, но питательные блюда, вечерняя прогулка, пара страниц хорошей книги перед сном - всё это помогает снизить внутреннее напряжение. Главное - помнить: возвращение в рабочий ритм - это не гонка, а процесс, где важны внимание к себе и готовность слушать свои потребности», - рассказала Мария Оборина.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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