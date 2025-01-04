Общество

Период зимней подготовки начался в Росгвардии Псковской области

Период зимний подготовки начался в воинских частях и территориальных управлениях Северо-Запада округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах страны, в том числе и в управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Для личного состава частей специального и оперативного назначения, артиллерийских, авиационных, морских, моторизованных, инженерных, разведывательных подразделений, отрядов ОМОН и СОБР спланировали несколько сотен мероприятий боевой подготовки на основе опыта боевых действий, полученного в ходе специальной военной операции.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе тактико-специальной, огневой, физической, технической подготовки освоят применение новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, а также методы и способы выполнения задач по предназначению.

Полигонная и учебно-материальная база прошла значительную модернизацию перед началом зимнего периода подготовки. С росгвардейцами были проведены занятия по соблюдению требований безопасности при эксплуатации боевой техники, обращении с оружием, боеприпасами и имитационными средствами.