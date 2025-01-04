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Общество

Псковский филиал Университета ФСИН России проведет мониторинг наркоситуации в регионе по итогам 2024 года

09.01.2025 14:00|ПсковКомментариев: 0

12-й год правительство Псковской области поручает Псковскому филиалу Университета ФСИН России проведение мониторинга наркоситуации в регионе. Полученные данные войдут в основу ежегодного проекта доклада председателю Государственного антинаркотического комитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения. 

Фото: ПФ Университета ФСИН России

Рабочей группе из числа сотрудников и курсантов образовательной организации, которую возглавляет заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Роман Иваняков, при исследовании проблемы наркомании и наркопреступности на территории Псковской области предстоит провести репрезентативный опрос общественного мнения, полученные данные обобщить, сделать анализ статистических сведений по установленным формам и представить итоги мониторинга наркоситуации в Псковской области на заседании антинаркотической комиссии региона.

Отметим, что в прошлом году в ходе аналитических социологических исследований было опрошено более двух тысяч респондентов из числа жителей региона – от школьников до рабочих на производстве в городах и районах Псковской области.

Работа по проведению мониторинга наркоситуации в регионе по итогам 2024 года должна быть завершена в марте 2025 года.

 

Теги: #Университет ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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