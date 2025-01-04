Общество

Авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять 50% скидки на детские билеты

Все российские авиакомпании с 10 января 2025 года будут предоставлять скидку в размере 50% на перелеты по России для детей до 12 лет, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. С 1 января такую скидку уже ввели 23 авиакомпании РФ, отметил глава ведомства.

Их введут в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса, пишет ТАСС.

«Уже с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса, - сказал он. - С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки».