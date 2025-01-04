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Общество

В МЧС напомнили об опасности подледной ловли рыбы в Псковской области

09.01.2025 16:41|ПсковКомментариев: 0

В МЧС напомнили о запретах выхода на лед и подледной ловли рыбы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи со сложившейся обстановкой категорически запрещается выходить на лёд и заниматься подлёдным ловом рыбы во избежание несчастных случаев», - говорится в сообщении.

В настоящее время на улице установилась тёплая погода, несвойственная для зимы, что привело к подтаиванию на водоёмах ледяного покрова, который и до потепления был непрочным. Если температура воздуха окружающей среды около 0°С держится на протяжении четырех суток, то прочность естественного ледового покрытия водоема снижается на 25%, напомнили в ведомстве.

За минувшие праздничные дни происшествий на водных объектах Псковской области не зафиксировано.

Теги: #лед
Источник: Псковская Лента Новостей
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