Общество

33 единицы техники для механизированной расчистки просек поступят в Псковскую область

33 единицы техники для механизированной расчистки просек поступят в Псковскую область в марте. Об этом сообщил директор регионального филиала ПАО «Россети Северо-Запад» Максимом Долголев на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«В прошлом году мы провели все необходимые торгово-закупочные процедуры, в результате которых в марте уже этого года будет поставлено тридцать три единицы техники, которую мы будем использовать для механизированной расчистки наших просек», - сказал Максимом Долголев.

Директор отметил, что после механизированной расчистки на просеке не нужно вести работы около 8 лет. После ручной расчистки этот срок равен 4 годам.

Из 33 единиц техники 18 - это гусеничная техника, которая будет участвовать в расчистке, остальные - это техника вспомогательная для погрузки.