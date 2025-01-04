Общество

День соавторов отмечают в России 10 января

По инициативе группы писателей-фантастов, а также секции «Драмматика» Союза литераторов РФ, ежегодно 10 января в России решено отмечать День соавторов, начиная с 2025 года. С точки зрения писателей-фантастов, это самый подходящий день для их праздника – именно в этот день в 1958 году был подписан в печать номер журнала «Техника-молодежи» с первым совместным произведением братьев Стругацких – повестью «Извне».

История соавторства как явления интересна и многогранна. Самый интересный случай соавторства в мире искусства – картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». Она известна миллионам людей по конфетному фантику – огромной популярностью пользуются шоколадные конфеты «Мишка косолапый» с фрагментом этой картины на обертке. Соавтор Шишкина – его приятель, художник Константин Савицкий. Он написал «портреты» медведицы и троих медвежат.

Историю соавторства в литературе и искусстве полностью восстановить невозможно. Хотя бы потому, что есть скрытое соавторство – когда совместный труд мужа и жены был обнародован только под именем мужа, или же – картина подписана именем знаменитого художника, хотя к ней приложили руку, то есть кисть, его талантливые ученики.

Но есть общеизвестные творческие дуэты. Возможно, первый широко известный – выдающиеся английские драматурги, современники Шекспира, – Джон Флетчер и Френсис Бомонт.

А вот соавторы, о которых знают даже дети малые, – немцы-сказочники братья Гримм. Во Франции были братья Гонкуры, которых мало кто сейчас читает, а также Анн и Серж Голон – приключения прекрасной Анжелики до сих пор популярны.

В России соавторство очень распространено среди писателей-фантастов. Самые именитые – братья Аркадий и Борис Стругацкие. Любители фантастики знают дуэты: Лазарчук-Успенский, Войскунский-Лукодьянов, Брайдер-Чадович, Макс Фрай (Светлана Мартынчик и Игорь Стёпин), Александр Зорич (Дмитрий Гордевский и Яна Боцман), Марина и Сергей Дяченко, пишет calend.ru.

Есть еще «отцы» Остапа Бендера – Илья Ильф и Евгений Петров, есть братья Вайнеры, а бессмертный Козьма Прутков – вообще псевдоним целой компании молодых литераторов середины позапрошлого века.

Отметить этот день можно во всех КЛФ (клубы любителей фантастики) на территории бывшего Советского Союза. Они и без особого дня собираются, чтобы обсуждать произведения Стругацких, а теперь будет отличный повод.