Общество

Псковичи смогут сдать для переработки живые новогодние ели

Акция по сбору живых новогодних елей для переработки «Елки-палки» пройдет в Пскове с 13 по 30 января, сообщается в официальной группе правительства Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас с елочных рынков принято около 800 непроданных елей. Часть из них отправилась в псковские храмы для украшения к Рождеству. Вскоре они вернутся на экобазу для дробления.

Псковичам также напомнили, что если ель сдать нужно срочно, то можно привезти ее в ближайшую рабочую субботу на экобазу вместе с вторсырьем.

Экобаза по раздельному сбору вторсырья находится по адресу город Псков, улица Максима Горького дом №1, корпус 52 - заезд от Электрона по улице Киселева.