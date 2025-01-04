Общество

Число иностранных студентов в РФ по итогам 2024 года оценивается в 389 тысяч человек

Численность иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, по итогам 2024 года оценивается в 389 тыс., в 2025 году эта цифра должна вырасти до 410 тыс., говорится в Едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно статистическим индикаторам, представленным в плане, для достижения цели по увеличению к 2030 году численности иностранных студентов, обучающихся по программам высшего образования в российских вузах и научных организациях, не менее чем до 500 тыс. человек, в 2026 году этот показатель должен достигнуть 425 тыс., в 2027 году - 440 тыс. и далее увеличиваться на 20 тыс. ежегодно, пишет ТАСС.

Ключевыми факторами, влияющими на достижение этой национальной цели, станут повышение привлекательности России посредством проведения ежегодных международных молодежных форумов, грантовая поддержка иностранных обучающихся, проведение международной олимпиады ассоциации «Глобальные университеты», создание единого реестра аккредитованных рекрутинговых агентств по набору иностранных студентов. Предусматривается создание единого цифрового профиля иностранного студента.