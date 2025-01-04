Общество

Численность трудоспособного населения достигнет 87,3 млн к 2030 году

По данным Росстата, численность населения в трудоспособном возрасте страны к 2030 году достигнет 87,3 миллиона человек, после чего перестанет расти. При этом дефицит рабочей силы составит более 2 миллионов человек. Особенно остро проблемы с кадрами могут возникнуть на территориях с низким уровнем производительности труда и существенным оттоком населения. К примеру, в Сибирском федеральном округе к 2030 году планируют создать около 378 тысяч новых рабочих мест. В то же время численность населения в трудоспособном возрасте за тот же период вырастет лишь на 270 тысяч человек относительно 2024 года. Избежать негативного сценария поможет в том числе повышение производительности труда. Об этом сообщается в утвержденной Правительством Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

В связи с общей неблагоприятной демографической ситуацией, в первую очередь для территорий с низким уровнем производительности труда и существенным оттоком населения усиливаются риски возникновения дефицита кадров. Согласно демографическому прогнозу Росстата, численность населения в трудоспособном возрасте страны к 2030 году достигнет 87,3 миллиона человек, после чего перестанет расти.

«При такой численности населения в трудоспособном возрасте дефицит рабочей силы составит более 2 миллионов человек. На фоне дефицита кадров уровень безработицы по методологии Международной организации труда имеет устойчивую тенденцию к сокращению (в частности, сократился с 5,5 процента в 2016 году до 3,2 процента в 2023 году). Относительно высокая безработица сохраняется только в Северо-Кавказском федеральном округе», — сообщается в Стратегии.

В документе также отмечается, что риски дефицита трудовых ресурсов в пространственном отношении распределяются неравномерно, «и перспективные места приложения труда» могут не совпадать с территориями избыточной концентрации рабочей силы.

Так, в Сибирском федеральном округе в соответствии со стратегией социально-экономического развития СФО до 2035 года к 2030 году будут созданы 377,6 тысячи новых рабочих мест. При этом согласно демографическому прогнозу Росстата до 2046 года численность населения в трудоспособном возрасте здесь вырастет лишь на 270 тысяч человек относительно 2024 года, - пишет «Парламентская газета».

«Вследствие этого возникает потребность в привлечении рабочей силы, в том числе из других федеральных округов», — уточняют авторы документа.

Избежать кадровых проблем в будущем поможет подготовка востребованных кадров высокой и высшей квалификации, ориентированных на развитие Сибири. Также в приоритете будет и развитие научно-образовательного потенциала для расширения применения наукоемких технологий повышения производительности труда, говорится в стратегии пространственного развития.