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Общество

65% псковичей поддерживают полный запрет продажи вейпов

10.01.2025 20:20|ПсковКомментариев: 1

65% псковичей поддерживают полный запрет продажи вейпов на территории России. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по здоровью проект о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для них. За полный запрет реализации вейпов в России выступают 65% экономически активных горожан.

Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (70 и 59% соответственно). За полный отказ от продажи электронных сигарет 76% псковичей в возрасте от 35 до 44 лет, к примеру, среди более молодых горожан поддерживают предложение спикера Госдумы только 58%. Чем выше доход, тем чаще псковичи соглашаются с инициативой.

Сторонниками запрета реализации вэйпов чаще являются некурящие респонденты (71%). Среди курящих обычные сигареты большинство также высказывается в пользу запрета (64%). Ожидаемо, что реже всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (14%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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