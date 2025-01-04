Общество

В прошлом году МСП Псковской области получили полмиллиарда рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов

За 2024 год микрофинансовая организация — структурное подразделение АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» оказала финансовую поддержку более 65 субъектам МСП. Было выдано более 260 льготных микрозаймов на сумму около 0,5 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ав пресс-службе правительства Псковской области.

Основная цель микрокредитной организации — предоставление льготных микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства для более эффективного достижения бизнес-целей.

«Микрозайм для предпринимателя — это хорошая возможность создать новый бизнес или расширить уже действующий, поддержать финансовую устойчивость компании. Достаточно обширная линейка заемных продуктов позволяет подобрать для бизнеса идеальные условия», - отметили в правительстве.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».