Общество

До +1 градуса и мокрый снег прогнозируют на территории Псковской области 11 января

Облачную погоду прогнозируют на территории Псковской области 11 января, сообщили в региональном гидрометио центре.

Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки: ночью в виде дождя, местами с мокрым снегом, днем в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах может быть налипание мокрого снега на провода. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха по области в течение суток прогнозируется от -2 до +1 градуса. Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 6-11 ветров в секунду, днем с переходом к западным направлениям 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.