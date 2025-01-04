Общество

После тяжелой болезни умер актер из сериала «Слово пацана»

Заслуженный актер России Михаил Левченко умер в возрасте 72 лет, сообщил портал 76.RU.

Отмечается, что смерть наступила в ночь на 10 января в больнице. Дату и место прощания сообщат позже. По данным некролога, актер умер после продолжительной болезни, несмотря на которую он продолжал выходить на сцену.

Левченко играл в Ярославском камерном театре, где участвовал в романтической комедии «Сильвия» и в других спектаклях, пишет РИА Новости.

Среди известных киноработ: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», фильмы «Переговорщик», «Три капитана», «Заповедный спецназ», «Земский доктор» и множество других.