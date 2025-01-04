Общество

Эксперт дала рекомендации по уходу за губами зимой

Зимой губы подвергаются негативному воздействию окружающей среды. Холод, ветер и даже центральное отопление дома высушивают кожу губ, в итоге она трескается, а ранки долго не заживают и приносят дискомфорт, отметила кандидат медицинских наук, косметолог, дерматолог Лейла Роз. Она дала рекомендации по уходу за губами, чтобы они оставались мягкими и красивыми даже в холодный период.

«Самое главное − подобрать хорошие бальзамы и кремы. Хочу обратить ваше внимание, что они должны быть не только увлажняющими, но еще и питательными. Стоит учитывать, что на губах нет сальных желез, и они практически ничем не защищены от вредного воздействия, в отличии от других участков кожи. Когда вы выбираете косметику для губ, изучите состав средств. Желательно, чтобы в нем были масла ши и жожоба, алое вера, мёд, витамины А, Е. Эти ингредиенты будут помогать удерживать влагу и защищать кожу от внешних факторов. Желательно отказаться от средств на водной основе. Лучше, чтобы они содержали пчелиный воск, натуральные масла или другие плотные компоненты», − подчеркнула Лейла Роз.

По ее мнению, зимой лучше не использовать матовые помады, так как они пересушивают кожу. Кроме того, наносить бальзам или крем нужно за 30-40 минут до выхода из дома, предупредила эксперт, пишет радио Sputnik.

«Не нужно наносить помаду, особенно на водной основе, на бегу. Например, вы бежите по морозу, губы ссохлись, а вы наносите помаду. Что вы при этом делаете? Вы еще сильнее усугубляете ситуацию, поскольку влага, которая содержится в помаде, на холоде кристаллизуется и еще больше повреждает губы. Если мы говорим про помады и бальзамы, которые защищают губы, то их можно наносить в течении дня несколько раз, даже дома, ведь сухой воздух в квартире также способствует пересушиванию», − уточнила Лейла Роз.

В некоторых случаях можно использовать скрабы для губ, но аккуратно.

«Скрабы нужно наносить мягкими, аккуратными, массирующими движениями. И не применять слишком часто, так как это может привести к тому, что губы будут сохнуть еще больше. После того, как вы нанесли скраб, помассировали, вам нужно его смыть и нанести бальзам или крем для губ», − советует Лейла Роз.

Чтобы губы не пересыхали, важно следить за питьевым режимом и питанием, добавил нутрициолог.

«Вы должны употреблять достаточное количество жидкости, от 30 до 40 мл на килограмм вашего веса. Можно включать в рацион большое количество фруктов, овощей, жирной рыбы, семена льна, чиа, грецкие орехи. Следить за тем, чтобы витамины, которые нужны для организма были у вас в норме, то есть, периодически делать чекап. И если того или иного витамина, особенно витаминов группы В, группы А не хватает, обязательно нужно восполнять эти дефициты», − заключила Лейла Роз.