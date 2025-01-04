Общество

Осужденные к принудительным работам посмотрели короткометражные фильмы в псковской библиотеке

Очередное культурно-просветительское мероприятие организовала администрация участка, функционирующего как исправительный центр при ИК-4, для осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ. В Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Курбатова они посмотрели серию короткометражных фильмов, посвященных Дню кино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Вниманию аудитории были представлены такие работы, как «Маски», «(Не)скучный Новый год», «Пятничный плов» и «Солнце и Луна». Эти картины рассказывают о разных аспектах жизни и человеческих отношениях, позволяя зрителям лучше понять мир вокруг себя.

Как отметили в УФИЦ, главная цель мероприятия – расширение кругозора, развитие творческих способностей у осужденных, помощь в успешной адаптации после освобождения. Немаловажным аспектом является и формирование у них позитивного отношения к культуре и искусству.