Вильфанд: к следующей неделе снег на территории РФ уменьшится до 95%

Таяние снега на территории России обусловлено длительным периодом высоких температур, к следующей неделе снегом будет покрыто 94 - 95% территории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Когда в течение выходных и следующей неделе снег будет сходить из-за теплой погоды, территория, покрытая им, уменьшится до 94 - 95%», - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что снега не будет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также к югу от Москвы, в Тамбовской, Воронежской, Курской, Тульской, Калужской областях, пишет ТАСС.