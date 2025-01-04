Общество

Уровень бедности в России к 2035 году должен составить 5%

Уровень бедности населения России к 2035 году должен составить 5%, что на 3,2% меньше, чем в 2024 году, говорится в документах, касающихся достижения национальных целей развития РФ до 2036 года.

«Уровень бедности, 2024 (оценка) - 8,2%,.. 2035 - 5%», - говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Достижение этой цели планируется через ежегодное снижение бедности в стране на 0,2-0,3%. В 2030 году он составит 6,5%. Уровень бедности среди многодетных семей в стране планируется уменьшить до 8% в 2035 году.

Согласно планам, для снижения показателя будут увеличивать экономическую активность населения и их доходы, устанавливать минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, развивать и поддерживать предпринимательские инициативы и противодействовать теневой занятости. Предполагается также рост оплаты труда работников с помощью снижения низкоквалифицированных и низкооплачиваемых рабочих мест и применение других инструментов, пишет «Прайм».