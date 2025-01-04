Общество

Эксперт объяснил причины увеличения цен на кофе

Цены на кофе у большинства фирм продолжают увеличиваться вследствие роста себестоимости переработанных товаров, что обусловлено удорожанием сырья, увеличением затрат на ведение бизнеса, ростом тарифов и изменениями курсов доллара. Об этом 11 января сообщил генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Если смотреть исторически, стоимость арабики уже повышалась до таких значений в 2011 году, но стоимость робусты никогда не выходила за пределы разумного, что смягчало общую ситуацию на рынке и позволяло кофейным игрокам компенсировать ценовые колебания», — объяснил Чантурия.

По его словам, ранее не фиксировалось одновременного роста цен на арабику и робусту, что приводит к трудным условиям и порождает беспокойство как среди представителей кофейной индустрии, так и среди любителей кофе. Ситуация на рынке кофе во многом зависит от колебаний цен на основных кофейных рынках.

По мнению специалиста, тенденция к увеличению цен будет сохраняться, по крайней мере, в I квартале 2025 года. Отпускные цены у большинства компаний продолжают расти из-за увеличения себестоимости готовых переработанных изделий, что связано с подорожанием сырья, финансовыми затратами на обслуживание бизнеса, повышением тарифов, а также курсовыми колебаниями доллара, которые непосредственно влияют на стоимость производства, поскольку все кофейное сырье является импортным продуктом.

Эксперт отметил, что рост цен на кофе в большей степени затронет премиальный сегмент, а также слегка повлияет на продукцию класса эконом, пишут «Известия».

«Можно предположить, что ценовой диапазон на кофе будет повышаться, но я не могу прогнозировать розничные цены, поскольку за них отвечает розничные сети, а не индустрия. Когда и как будет повышаться стоимость для потребителей — сказать сложно», — подытожил Чантурия.