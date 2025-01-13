Общество

24% псковичей поддерживают инициативу приводить домашних животных на работу — опрос

Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвертый их владелец. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Пскова.

В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 10% компаний, где условия труда позволяют это делать. 24% псковичей поддерживают такую инициативу. 4 из 10 (40%) относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель еще выше — 41%. Респонденты чаще всего объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца. Каждый четвертый пскович (24%) нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе.

Псковичи в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, — за появление питомцев в офисах (35%). Женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (26% против 22%). Среди владельцев собак значительно больше тех, кто одобряет возможность привести питомцев на работу, — 37% против 26% среди кошатников.

26% владельцев собак и 12% владельцев кошек хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали по 4% кошатников и собачников.