Информация играет жизненно важную роль — Сергей Вострецов

Глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов поздравил журналистов с Днем российской печати в своем Telegram-канале.
Он отметил, что профсоюзы СОЦПРОФ особенно ценят сотрудничество со средствами массовой информации, благодаря которому они могут донести до широкой аудитории свою позицию, идеи и инициативы.
«Ваш труд помогает нам строить мосты между работниками и работодателями, а также привлекать внимание к важным социальным вопросам. Желаю вам творческих успехов, вдохновения и здоровья! Пусть ваша работа всегда будет оценена по достоинству, а информация, которую вы передаете, приносит пользу и способствует укреплению справедливости в нашем обществе. С Днём российской печати!» - заключил Сергей Вострецов.