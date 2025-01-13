Общество

Информация играет жизненно важную роль — Сергей Вострецов

Глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов поздравил журналистов с Днем российской печати в своем Telegram-канале.

«Поздравляю вас с Днём российской печати! Этот день — символ важности и значимости средств массовой информации в нашей стране. Работа журналистов, редакторов и всех, кто связан с миром СМИ, играет ключевую роль в формировании общественного мнения, распространении информации и поддержании диалога в обществе. Безусловно, информация играет жизненно важную роль и для профсоюзов. Она помогает нам эффективно отстаивать права работников, информировать их о важных изменениях в законодательстве и социальных гарантиях, а также формировать общественное мнение по ключевым вопросам», - сказал Сергей Вострецов.

Он отметил, что профсоюзы СОЦПРОФ особенно ценят сотрудничество со средствами массовой информации, благодаря которому они могут донести до широкой аудитории свою позицию, идеи и инициативы.

«Ваш труд помогает нам строить мосты между работниками и работодателями, а также привлекать внимание к важным социальным вопросам. Желаю вам творческих успехов, вдохновения и здоровья! Пусть ваша работа всегда будет оценена по достоинству, а информация, которую вы передаете, приносит пользу и способствует укреплению справедливости в нашем обществе. С Днём российской печати!» - заключил Сергей Вострецов.