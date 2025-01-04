Общество

Сирены включат в Псковской области 15 января

Проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут на территории Псковской области в среду, 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В 08:00 на региональном уровне и в 08:10 на муниципальном уровне будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимания всем». По окончании передачи сигнала будет передано речевое сообщение «Техническая проверка». В 12:00 проверка работоспособности средств оповещения будет проведена в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

Проверка проводится с целью оценить готовность системы по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения.

«Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов плановая», - призвали в МЧС.