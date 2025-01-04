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Общество

До -6 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 14 января

13.01.2025 16:12|ПсковКомментариев: 0

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 14 января, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью прогнозируется небольшой снег, мокрый снег, утром местами с дождем. Днем пройдут небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха по области: ночью от -1 до -6 градусов, днем от 0 до +4 градусов. 

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

Теги: #прогноз погоды #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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