Общество

Делегация из Казахстана посетила памятные места Невельского округа

Делегация из города Уральска Республики Казахстан посетила Невельский муниципальный округ, сообщается на странице главы округа Олега Майорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Олег Майоров / «ВКонтакте»

«Сегодня в нашем районе побывала делегация из города Уральска Республики Казахстан во главе с Сапаровым Табылгали Саткалиевичем. Посетили памятные места, посвященные подвигу героев-казахов, возложили цветы», - сказал Олег Майоров.

Он добавил, что в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов обсуждались вопросы сотрудничества по вопросу увековечения памяти погибших на территории Невельского района казахских воинов.