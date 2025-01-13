Общество

День Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России отмечают 14 января

День создания Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации, установленный Приказом Министра обороны РФ № 11 от 14 января 2021 года, отмечают 14 января.

Военно-оркестровая служба (ВОС) является структурным подразделением Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации и обеспечивает подготовку военных музыкантов и дирижёров. Она активно участвует в организации торжественных мероприятий, парадов и смотров, а также в воспитательном процессе личного состава, способствуя духовному и культурному развитию военнослужащих.

Музыка обладает огромным потенциалом воздействия на человека. Она способна вызывать различные эмоции и оказывать влияние на внутренние душевные силы. Музыка может поднимать настроение, активизировать и мобилизовывать скрытые внутренние резервы или способствовать расслаблению и отдыху, затрагивая эмоциональную сферу человека.

Военно-оркестровая служба использует потенциал музыкального воздействия на эмоциональную сферу. Военные музыканты не только задают ритм и темп, но и создают определённую эмоциональную атмосферу, способствующую активизации волевых качеств. Музыка помогала управлять подразделениями в определённые исторические периоды.

14 января был выбран в качестве даты праздника, поскольку в этот день в 1921 году были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе ПУРа».

Истоки Военно-оркестровой службы в России относятся к рубежу X-XI веков, когда в княжеских дружинах стали применять музыкальные инструменты для подачи команд и сигналов. Одно из первых упоминаний о подобном использовании труб содержится в «Повести временных лет» при описании событий, связанных с осадой Киева печенегами в 968 году.

При Иване Грозном были предприняты первые шаги в организации военной музыки на государственном уровне, а сигнальная и дозорная службы стали неотъемлемой частью военных музыкантов. При Михаиле Фёдоровиче был сформирован первый рейтарский полк, в штатном расписании которого числилось 4 полковых и 11 ротных трубачей.

19 февраля 1711 года можно считать важной вехой в становлении Военно-оркестровой службы в России. В этот день Пётр I подписал Указ об учреждении в армии военных хоров (оркестров), которым объявлялись «Штаты кавалерийских и пехотных полков с показанием расположения оных по губерниям». Тогда же появились и первые школы для подготовки военных музыкантов из числа солдатских детей, пишет calend.ru.

Штат полковых оркестров менялся в разные периоды. При Екатерине II многие полковые оркестры пополнились множеством инструментов, не регламентированных Уставами и Указами. При Павле I штат полковых оркестров сократился.

Н. А. Римский-Корсаков внёс большой вклад в развитие системы военных оркестров и построение системы подготовки музыкантов для них.

Начиная с XIX века, военные оркестры давали концерты, при которых вырученные средства шли на помощь воинам-инвалидам. После Октябрьской революции 1917 года в годы Гражданской войны начала формироваться структура управления военно-оркестровой службы Красной Армии. Появилась должность Инспектора по оркестровому делу.

14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе ПУРа». Основными задачами Бюро военных оркестров являлись формирование новых и реорганизация существующих оркестров, наблюдение за художественной стороной их деятельности, организация и заведывание курсами и школами военных музыкантов, учёт музыкальных сил и инвентаря и распределение их между оркестрами.

Таким образом, введение Бюро военных оркестров завершило формирование Военно-оркестровой службы как целостной системы, охватывающей значительные сферы деятельности Вооружённых Сил и включающей централизованное управление военными оркестрами, организацию их всестороннего обеспечения, подготовку военных капельмейстеров и музыкантов.

В 30-40-е годы XX века наименование главного органа управления службы и его подчинённость неоднократно менялись. В последние годы существования Советского Союза служба именовалась Военно-оркестровой службой Министерства Обороны СССР, а сегодня носит название Военно-оркестровая служба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВОС ВС России).

С советского периода истории можно проследить всех руководителей ВОС вплоть до настоящего времени. Сегодня должность начальника службы называется Главный военный дирижёр.

Структура Военно-оркестровой службы включает в себя органы управления, специальные военные учебные заведения, оркестры всевозможных рангов, начиная с Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ и заканчивая оркестрами воинских частей и учебных заведений, военно-оркестровую службу округов, флотов, армий.

Функции ВОС за прошедшие с момента создания службы более 300 лет не сильно изменились. Они включают в себя обеспечение всевозможных воинских ритуалов (торжественных и траурных), торжественных общественных и культурно-массовых мероприятий, участие в концертных выступлениях, культурно-просветительскую деятельность.