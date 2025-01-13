Общество

Наталья Юрченко: Пропаганда — это нормально, независимой журналистики не существует

Любое государство поддерживает свои действия пропагандой. Об этом директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко рассказала в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я не знаю, почему "пропаганда" внезапно стала считаться чем-то плохим. Пропаганда — это абсолютно нормально. Любое государство поддерживает свои действия пропагандой. Не надо слушать тех людей, которые говорят, что это плохо. Это правильно и абсолютно нормально. Пропаганда была всегда», – сказала Наталья Юрченко.

Она отметила, что как таковых «независимых СМИ» не существует и не может существовать.

«Каждое СМИ зависимо. Каждый журналист получает заработную плату. Каждая редакция имеет редакционную политику. Эта позиция формируется от задач учредителя. Независимой журналистики нет и никогда не было. Есть позиция редакции, позиция главного редактора, позиция учредителя», – добавила Наталья Юрченко.