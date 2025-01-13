Общество

Конкурс «Сытый студент» вновь пройдет в Пскове

Псковский городской молодёжный центр организует мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню студента. Оно состоится 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: молодежный центр Пскова

В программе – интерактивные площадки, интеллектуальная викторина, кулинарный конкурс и квартирник с караоке.

Все мероприятия пройдут на двух площадках: в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1Б) и кафе-столовой «Стадион "Машиностроитель"» (улица Кузнецкая, 25). Вход бесплатный, участвовать могут не только студенты, но и молодёжь, независимо от учебного статуса.

Программа включает игры, виртуальные танцы и фотосессию, а также квиз, который проверит знания участников на разные молодёжные темы. Кульминацией станет традиционный кулинарный конкурс «Сытый студент», где талантливые любители кулинарии представят свои шедевры на суд профессиональных шеф-поваров города. Завершит мероприятие квартирник с живой музыкой и караоке.

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее. Правила викторины и конкурса доступны в положении.

Организатором мероприятия является Псковский городской молодёжный центр при поддержке креативного пространства «Лофт» и стадиона «Машиностроитель».