Общество

Депутат Госдумы предложил согласовывать с родителями покупки детей в видеоиграх

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх.

«Я убеждён, что необходимо изменить эту ситуацию, установив обязательные требования для игровых платформ, чтобы каждая финансовая операция, совершаемая несовершеннолетними, была предварительно согласована взрослыми. В противном случае пользователь должен иметь право на возврат средств, израсходованных его ребенком», - сказано в документе.

Вице-спикер Госдумы также попросил Шадаева рассмотреть возможность разработки нормативных актов, которые обяжут игровые платформы обеспечивать прозрачность транзакций и гарантировать, что они не будут способствовать неосознанным тратам средств несовершеннолетними, пишет РИА Новости.

«Игровые компании оправдываются, что технически сложно проверять каждую транзакцию, но в эпоху цифровых технологий такие пояснения выглядят несостоятельными», - говорится в документе.

Автор обращения считает, что современные инструменты позволяют проверять возраст пользователя, внедрять родительский контроль, а также требовать дополнительного подтверждения для транзакций выше определённой суммы. По его мнению, игровая индустрия не проявляет инициативы в этой области, полагаясь на лояльность аудитории и высокие доходы.

«Сегодняшние правила работы игровых платформ вроде Roblox позволяют детям тратить огромные суммы денег без согласия родителей. Мы видим вопиющие случаи, о которых сообщали СМИ: девочка, переведшая 500 тысяч рублей за персонажа, мальчик, потерявший такую же сумму, пытаясь выиграть валюту, или второклассница, отправившая 1,3 миллиона за виртуальные активы», - рассказал Чернышов.

По его мнению, такие ситуации - это не просто отдельные ошибки, а системный сбой. Парламентарий считает, что платформы обязаны проверять платежи и исключать не санкционированные родителями транзакции.

«Мы инициируем обязательное требование возврата денег за покупки, совершённые детьми без согласия родителей. Это мера, направленная на защиту семей от финансовых потерь и противодействие безответственности игровых компаний», - добавил он.