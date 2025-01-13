Депутат Госдумы предложил согласовывать с родителями покупки детей в видеоиграх

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, совершаемые детьми в видеоиграх.
Вице-спикер Госдумы также попросил Шадаева рассмотреть возможность разработки нормативных актов, которые обяжут игровые платформы обеспечивать прозрачность транзакций и гарантировать, что они не будут способствовать неосознанным тратам средств несовершеннолетними, пишет РИА Новости.
«Игровые компании оправдываются, что технически сложно проверять каждую транзакцию, но в эпоху цифровых технологий такие пояснения выглядят несостоятельными», - говорится в документе.
Автор обращения считает, что современные инструменты позволяют проверять возраст пользователя, внедрять родительский контроль, а также требовать дополнительного подтверждения для транзакций выше определённой суммы. По его мнению, игровая индустрия не проявляет инициативы в этой области, полагаясь на лояльность аудитории и высокие доходы.
По его мнению, такие ситуации - это не просто отдельные ошибки, а системный сбой. Парламентарий считает, что платформы обязаны проверять платежи и исключать не санкционированные родителями транзакции.
«Мы инициируем обязательное требование возврата денег за покупки, совершённые детьми без согласия родителей. Это мера, направленная на защиту семей от финансовых потерь и противодействие безответственности игровых компаний», - добавил он.