Общество

Около ста мероприятий пройдет в Псковской области в память о жертвах Холокоста

Одиннадцатая ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста стартовала в России 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Около ста мемориальных мероприятий, приуроченных к памятной дате, пройдет и на территории Псковской области. Это выставки, вечера памяти, часы истории, встречи с молодежью, кинолектории и показы документальных фильмов в образовательных учреждениях, сельских Домах культуры, районных библиотеках и Центрах досуга. Об ужасах Холокоста будут вспоминать жители муниципальных образований как в районных центрах, так и в небольших населенных пунктах.

Основные мероприятия пройдут 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста. В частности, состоится традиционное мероприятие у мемориала «Памяти псковичей — жертв Холокоста» в деревне Лухново Псковского района.

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова также организует цикл мероприятий: уроки памяти, мемориальную беседу-реквием и тематические встречи. 27 января в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина пройдет презентация книги Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» — притче о Холокосте, рассказанной мальчиком Бруно.

25 и 26 января на площадке ГКЦ Пскова пройдет 7-й открытый городской фестиваль - конкурс самодеятельного художественного творчества «Ступень памяти-2025».

Неделя памяти — цикл мемориальных, образовательных и культурных мероприятий — приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста продлится по 31 января. В этом году Неделя памяти жертв Холокоста включена в план официальных мероприятий празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.