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Общество

На январских каникулах псковичи выбрали гаджеты вместо прогулок — опрос

15.01.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

В приоритете у псковичей в январские каникулы было общение, зависание в гаджетах и просмотр фильмов и сериалов, а на занятия спортом, прогулки и хобби времени не хватило. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

41% псковичей в той или иной мере работали в новогодние каникулы: 33% выходили на полноценные смены, 8% время от времени отвечали на звонки и письма. 59% отдыхали.

6 из 10 опрошенных (62%) провели с близкими достаточно времени для общения. Также 59% рассказали, что просидели в интернете столько, сколько хотели, и еще 19% — больше, чем следовало бы. Времени на просмотр сериалов и фильмов оказалось достаточно каждому второму (52%). Гуляли горожане меньше, чем хотели. Каждому четвёртому не хватило времени на занятия спортом, каждому третьему — на чтение. Практически каждый второй либо не нашел время на хобби, либо посчитал, что занимался этим меньше, чем следовало бы.

Мужчины чаще удовлетворены тем, сколько времени уделили гаджетам, прогулкам и спорту, а представительницы слабого пола — общению с близкими. Каждая пятая женщина просидела в интернете больше, чем хотела, у 4 из 10 не нашлось времени на прогулки, у 3 из 10 — на занятия спортом и чтение.

Горожане в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, утверждали, что время на гаджеты и на общение с родственниками тратили больше, чем хотели бы, зато фильмы и сериалы они смотрели столько, сколько хотели. Те, кому от 35 до 40 лет, во время новогодних каникул предпочли бы больше заниматься спортом. Псковичи старше 45 лет чаще тех, кто моложе, довольны временем, проведенным на свежем воздухе.

Псковичи с доходом до 50 тыс. руб. чаще отмечали, что занимались хобби и просмотром фильмов и сериалов столько, сколько хотели. Горожане с доходом от 50 до 100 тыс. руб. слишком увлеклись гаджетами в ущерб занятиям спортом. Те, кто зарабатывает более 100 тыс. руб., хотели бы больше прогулок и спорта.

Закономерно, что работавшие в каникулы псковичи чаще утверждали, что им было недостаточно времени практически на всё, что было связано с отдыхом. Трудоустроенные псковичи, отдыхавшие в каникулы, чаще отмечали, что им хватило времени на активные и пассивные занятия. Безработные респонденты чаще трудоустроенных (как отдыхавших в каникулы, так и работавших) говорили, что им не хватило времени на прогулки и спорт.

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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Надо ли сокращать количество праздничных выходных дней в году?
В опросе приняло участие 145 человек
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