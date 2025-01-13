Общество

За новогодние праздники две собаки не смогли пересечь границу РФ в Псковской области

За новогодние праздники управлением Россельхознадзора зафиксировано два случая нарушений при перемещении домашних питомцев через государственную границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообищили в пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управления Россельхознадзора

В период новогодних праздников должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в пунктах пропуска, расположенных на государственной границе Российской Федерации в Псковской области, проводили ветеринарный контроль. В ходе проверки был выявлен один случай нарушения требований Европейского союза при вывозе собаки из России в Республику Молдова, а также документальное нарушение при попытке вывезти другую собаку в Финляндию.

У собаки, которая должна была пересечь границу через Европейский союз и отправиться в Молдову, отсутствовали необходимые лабораторные анализы на определение титра антител к вирусу бешенства. А у собаки, направлявшейся в Финляндию, не было ветеринарного свидетельства формы №1.

Дальнейшее перемещение этих домашних животных было запрещено, составлены акты о возврате.