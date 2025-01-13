Общество

Фронтовики и участники Великой Отечественной войны получат звание «Почётный гражданин»

Фронтовики, участники Великой Отечественной войны получат звание «Почётный гражданин»: региона, города или муниципалитета. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал каз о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей будет выплачено по 80 тысяч рублей.

Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения – по 55 тысяч рублей.

«Также все наши фронтовики, участники Великой Отечественной войны получат звание «Почётный гражданин»: региона, города или муниципалитета. Мы уже работаем над этим вопросом. На уровне региона ветераны тоже получат выплаты. На первом заседании областного оргкомитета «Победа» принял решение, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату в 20 тысяч рублей. Сделаем все, чтобы как сказал наш президент, жизнь тех, кто спас нашу страну была достойной и обеспеченной», - сказал губернатор.