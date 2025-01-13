Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Ждать ли «подарков» в Новом году от дедушки Трампа?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Эфир для вас проведут Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко. Ключевая тема, которую они обсудят: какие вызовы и угрозы ждут Россию и ее граждан в 2025 году?

Что принесет нам новый год:

Войну или мир?

Спад или подъем в экономике?

Новое закручивание гаек или «оттепель»?

Кроме того, как обычно, «мудрецы» представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Напомним, в рамках программы «Три мудреца» ведущие непринужденно и нескучно обсуждают интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.