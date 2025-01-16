Общество

Ветеранская организация МЧС России отмечает 30-летний юбилей

Сегодня, 19 января, отмечает свой юбилей — 30-летие со дня основания — организация ветеранов войны и гражданской обороны МЧС России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

В настоящее время в системе МЧС России функционирует 357 ветеранских организаций, объединяющих более 109 тысяч ветеранов. Значительная часть из них — ветераны федеральной противопожарной службы, которые принимали активное участие в Великой Отечественной войне, боевых действиях на территории СССР и Афганистана, а также в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Эти ветераны являются высококвалифицированными и целеустремлёнными специалистами, которые вносят значительный вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых сотрудников. Они передают свой опыт и знания молодым специалистам, способствуя повышению профессионального уровня последних.

«Помнить о прошлом, жить настоящим, думать о будущем!» - девиз ветеранов МЧС России.