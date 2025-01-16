Общество

Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 44,5 тысячам фишинговых сайтов в 2024 году

В 2024 году в соответствии с требованиями прокуратуры был ограничен или заблокирован доступ к более чем 44,5 тысячам фишинговых интернет-ресурсов. Об этом сообщается в ответе Генеральной прокуратуры Российской Федерации на запрос заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.

«В 2024 году на основании требований надзорного ведомства Роскомнадзором ограничен доступ и прекращено функционирование свыше 44,5 тысяч подобных (фишинговых) информационных ресурсов», — говорится в письме за подписью первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина.

В нем отмечается, что Генпрокуратурой России при взаимодействии с Центробанком «на системной основе осуществляется блокировка и ограничение доступа к фишинговым интернет-ресурсам, на которых размещается недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений», пишет ТАСС.

Артём Шейкин указал на то, что злоумышленники активно применяют фишинговые ресурсы с целью хищения персональных данных и финансовых средств пользователей, маскируя свои действия под видом официальных веб-сайтов.

«Хочется отметить, что блокировка таких сайтов осуществляется на системной основе и с координацией с другими государственными органами, такими как Центробанк. Это подчеркивает важность комплексного подхода в борьбе с киберпреступностью, где взаимодействие прокуратуры, банков и органов связи играет ключевую роль», — сказал сенатор.