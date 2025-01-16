Общество

Конкурс чтецов «О героях на все времена» пройдет в Пскове

Псковский областной центр народного творчества приглашает жителей региона принять участие в областном патриотическом конкурсе чтецов «О героях на все времена». Конкурс посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Участникам предлагается выбрать для чтения одно стихотворение на в любой номинации.

Заявки на участие принимаются до 23 января. Гала-концерт пройдет 8 февраля.

Дополнительную информацию можно найти в соответствующем положении. Заявку на участие необходимо составить по шаблону, прикрепленному в комментариях под постом.