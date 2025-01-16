Псковская область заняла 60 место в рейтинге регионов по уровню преступности, следует из исследования, проведенного РИА Новости.
В 2024 году количество преступлений, зарегистрированных на 10 тысяч жителей, составило 158,4 случая, что на 3,3% больше, чем в 2023 году. В то же время количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей в 2024 году составило 49 случаев, что на 1,6% меньше, чем в 2023 году.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
В рейтинге регионов с наименьшим уровнем преступности в 2024 году лидером, как и в прошлом году, стала Чеченская Республика. Здесь было зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43 преступления).
Самыми неблагополучными регионами с точки зрения уровня преступности стали Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай. В этих регионах было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей.