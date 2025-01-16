Общество

Псковская область заняла 60 место в рейтинге регионов по уровню преступности

Псковская область заняла 60 место в рейтинге регионов по уровню преступности, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

В 2024 году количество преступлений, зарегистрированных на 10 тысяч жителей, составило 158,4 случая, что на 3,3% больше, чем в 2023 году. В то же время количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей в 2024 году составило 49 случаев, что на 1,6% меньше, чем в 2023 году.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

18 место - Ленинградская область;

26 место - Санкт-Петербург;

34 место - Калининградская область;

48 место - Вологодская область;

67 место - Архангельская область;

74 место - Мурманская область;

80 место - Новгородская область;

84 место - Ненецкий автономный округ;

85 место - Республика Карелия.

В рейтинге регионов с наименьшим уровнем преступности в 2024 году лидером, как и в прошлом году, стала Чеченская Республика. Здесь было зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Вторую и третью строчки занимают Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43 преступления).

Самыми неблагополучными регионами с точки зрения уровня преступности стали Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай. В этих регионах было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей.