Общество

Конкурс профмастерства проведут среди муниципальных служащих Псковской области

Продолжается прием заявок на участие в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс будет проводиться в двух группах и состоять из двух этапов. Первый этап будет включать в себя номинации, связанные с различными областями деятельности, такими как экономика, финансы, градостроительство, архитектура, землепользование, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения, правовое обеспечение, организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления, а также социальное развитие, включая образование, культуру, спорт, туризм и молодежную политику.

Участниками могут стать служащие, имеющие стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет и стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года, а также не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий. Заявки на участие принимаются до 30 января 2025 года.

Документы необходимо предоставить лично организатору конкурса, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или по электронной почте: info-umstr@pskov.ru.

На первом этапе конкурсная комиссия оценит представленные документы и конкурсные работы. Второй этап будет включать в себя тестирование на знание основ Конституции Российской Федерации, Устава Псковской области, федерального законодательства и законодательства Псковской области в сфере местного самоуправления, муниципальной службы и противодействия коррупции, а также государственного языка Российской Федерации (русского языка) и решение утвержденного комиссией конкурсного задания в соответствии с заявленной номинацией.

Критерии оценки включают в себя новизну и творческий подход в решении конкурсного задания, логичность, аргументированность выступления, содержательность выступления, четкость ответов на вопросы членов комиссии и ораторское мастерство.

Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить по телефону отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области: (8112) 29-98-01.

Скачать формы документов можно во вложении.

Организатором конкурса выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.