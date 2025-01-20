Общество

Синоптики назвали причины теплой зимы в Псковской области

Теплая зима в Псковской области преобладает из-за отсутствия антициклонов. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Такая тёплая зима, потому что у нас западно-восточный перенос, то есть циклоны с Атлантики идут один за другим, не сформировались области повышенного давления. Если говорить о декабре и январе, то обычно в это время на погоду нашей в области оказывает влияние сибирский максимум, который своими "щупальцами" дотягивается до нас. У нас наблюдаются северо-восточный, восточный ветер, и температуры низкие за счет суточного отхода, точнее его отсутствия, то есть в конце декабря, в начале января, когда очень маленький световой день, мы это ощущаем в полной мере. Если формируется этот максимум, то появятся отрицательные и низкоотрицательные температуры», - пояснила Тала Нещадимова.

Она добавила что в январе 2024 года появился отрог сибирского максимума, за счет чего первые дни 2024 года были очень морозными и ночью, и днём.

«А сейчас у нас преобладающий западно-восточный перенос, и антициклонам просто пока не сформироваться, поэтому циклоны и несут нам эту теплую погоду», - уточнила Тала Нещадимова.