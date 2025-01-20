Александр Козловский призвал проголосовать за проекты Всероссийского конкурса гражданских инициатив

Более 100 тысяч человек проголосовали за проекты Всероссийского конкурса гражданских инициатив. Активнее всего голосуют жители Республики Дагестан, Ростовской, Брянской, Липецкой областей и Карачаево-Черкесской Республики. Голосование за проекты Всероссийского конкурса гражданских инициатив продлится до 28 января на сайте - по его итогам определят 505 полуфиналистов, из числа которых выберут 107 победителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионально отделения партии «Единая Россия».
В оргкомитет конкурса вошли эксперты, лидеры общественного мнения и представители институтов гражданского общества из всех регионов России. В их числе: член Высшего совета «Единой России», председатель Всероссийского общества инвалидов, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев; зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов; член Центрального совета сторонников «Единой Росси», гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов; президент Ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций по развитию и реализации социально значимых программ и проектов (Москва) Сергей Ладочкин; сенатор РФ Сергей Рябухин; директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Донецкой Народной Республики» Елена Муратова.
От Псковской области на конкурсе представлены шесть инициатив в трех номинациях.
Поддержать земляков призвал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Он отметил, что до 28 января можно отдать свой голос за проекты псковичей и великолучан, участвующих во всероссийском конкурсе «Единой России» по поддержке гражданских инициатив.
Псковичи предлагают:
- провести выставку достижений Псковской области «Россия начинается здесь». Она предполагает работу несколько тематических зон, проведение интерактивов для семей и мастер-классов по приготовлению блюд народов, проживающих в регионе;
- интегрировать школьников в сферу технологического предпринимательства. Участие в проекте «PRO Стартапы» примут старшеклассники, они смогут на протяжении всего учебного года изучать механизм стартапов – от идеи до реализации;
- установить детскую игровую площадку во дворе на ул. Ставского, д. 28 в Великих Луках;
- создать в Великих Луках музейную экспозицию, посвященную спецоперации и участию в ней жителей южной столицы региона и Великолукского района;
- провести международный фестиваль «Великолукский ранет». Он вдохновлен легендой о княгине Ольге, известной в том числе своей мудростью и заботой о плодородии земли. Этот праздник посвящён «Ольгиным яблокам», которые стали символом преемственности поколений, уважения к садоводческим традициям и любви к природе.
Победителей определят в июне 2025 года.