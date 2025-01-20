Общество

Александр Козловский: Нужно найти баланс в использовании иностранных слов

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о чрезмерном использовании иностранных слов в русском языке. Эта проблема становится особенно актуальной в контексте сохранения культурного наследия и чистоты родной речи. Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов поддержал депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Я поддерживаю данную инициативу, поскольку нередко можно наблюдать злоупотребление иностранными словами в различных ситуациях: в общении, в деловой переписке, на публичных мероприятиях. На мой взгляд, это не всегда уместно, хотя следует отметить, что в современном русском языке существует множество слов, имеющих иностранное происхождение. Необходимо найти баланс в использовании иностранных слов, чтобы это происходило органично и не вызывало чувства навязывания», – подчеркнул парламентарий в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Александр Козловский также отметил, что с 90-х годов в России наблюдается тенденция к широкому использованию английских слов, как в уместных, так и в неуместных ситуациях. По мнению депутата, это приводит к утрате исконной русской речи, которую использовали великие писатели и поэты страны. Он выразил надежду, что новый законопроект станет стимулом для широкого обсуждения данной проблемы в обществе.