Общество

С великолукской компании «Слактис» взыскали более 3 млн рублей за воздействие на среду

Арбитражный суд Псковской области взыскал с ООО «Слактис» более 3 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Фото: архив ПЛН

Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования провело проверку и установило, что ООО «Слактис» не представило декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год, плата за негативное воздействие не внесена.

В связи с тем, что общество не предприняло самостоятельных действий по погашению образовавшейся задолженности, управление было вынуждено обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с общества суммы в размере 3 399 797 рублей 68 копеек.

Как сообщили в суде, 15 января 2025 года исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Добавим, компания «Слактис» сегодня является одним из лидеров по производству молока в России, зарегистрирована в Великих Луках.