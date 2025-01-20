Общество

Новую детскую площадку установят в псковской Черехе

На установку новой детской площадки в деревне Череха Псковского района могут выделить 1 477 176,25 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото из проектной документации

В рамках благоустройства территории планируется демонтировать металлические конструкции старой детской площадки. Новая будет оборудована на площадке из резиновой крошки. Площадка рассчитана для пользования детьми в возрасте от 7 до 12 лет.

Детский игровой комплекс должен представлять собой модульную сборно-разборную конструкцию и состоять из трех башен, соединенных между собой наклонным и подвесным мостами, и вынесенным гимнастическим комплексом, горками и лестницами.

Поставщика определят 31 января. Работы планируется завершить до 29 декабря 2025 года.