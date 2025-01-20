Общество

«ЗЭТО» открывает сезон экскурсий для школьников в рамках профориентационной программы СоюзМаша

С начала 2025 года на ЗАО «ЗЭТО» стартовала серия профориентационных мероприятий для школьников, организованных Псковским региональным отделением Союза машиностроителей России. Ученики Великолукской Лычёвской средней школы стали первыми участниками этого события, которое позволяет молодым людям познакомиться с работой предприятий, где они могут реализовать свои профессиональные амбиции в будущем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «ЗЭТО».

Фото здесь и далее: «ЗЭТО»

Во время экскурсии школьники получили возможность увидеть производственный процесс изнутри, познакомиться с сотрудниками и узнать о методах работы, а также о выпускаемой продукции. Особое внимание ребят привлекли цех по сборке элегазового оборудования и резонансная испытательная система переменного тока в высоковольтном испытательном зале. Эти инновационные технологии не только впечатлили, но и дали реальное представление о современных промышленных достижениях.

Профориентационные встречи играют важную роль в формировании будущих специалистов. В прошлом году более 750 школьников и студентов посетили «ЗЭТО», получив ценный опыт и знания. Завод продолжает оставаться открытым для молодых талантов и готов делиться своими наработками и технологиями с новым поколением, отметили в пресс-службе.

Цикл таких мероприятий направлен на повышение интереса молодежи к инженерным и техническим профессиям, что способствует развитию кадрового потенциала региона и страны в целом.

«ЗАО "ЗЭТО" выражает благодарность Псковскому региональному отделению Союза машиностроителей России за сотрудничество и поддержку в организации экскурсий, которые помогают школьникам сделать осознанный выбор будущей профессии», - заключили на предприятии.