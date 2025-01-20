Общество

Тонны креветок не смогли отправить в Казахстан через госграницу в Псковской области

17,8 тонны замороженных креветок, произведенных в Дании, не смогли пройти контроль на российско-латвийской границе РФ в МАПП Бурачки в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе контрольно-надзорного мероприятия установлено отсутствие разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз партии морской продукции в город Алматы автотранспортом через МАПП Бурачки.

Ввоз креветок на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар вернули на сопредельную территорию.