Общество

Приставы проведут выездной прием граждан на юге Псковской области

В отделении судебных приставов по городу Великие Луки и в отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов 24 января с 14:00 до 16:00 будет осуществлён выездной приём граждан сотрудниками УФССП России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УФССП России по Псковской области

Прием проведет заместитель руководителя УФССП России по Псковской области — заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева.

«Если у вас возникли вопросы по поводу хода конкретного исполнительного производства о взыскании алиментных платежей, вы сможете получить подробную консультацию», - обратились к псковичам в ведомстве.

Адрес проведения личного приёма: город Великие Луки, улица Горная, дом 5.

При осуществлении личного приема гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Записаться на прием можно по телефону: 699-093.